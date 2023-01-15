تكاليف عمليات القلب تصل إلى 20 مليون ليرة.. والصحة بسابع نومة

كشف طبيب قلبية أن أسعار عمليات القلب مرتبطة بالاتفاق بين المشفى والطبيب وقد تصل إلى 20 مليون ليرة.

وبيّن الطبيب الذي لم يكشف اسمه بشكل صريح لإحدى الصحف المحلية، أن تكاليف العمليات متفاوتة بين المشافي العامة والخاصة، كما أنها مرتبطة بحالة المريض، وسعر الشبكية والقسطرة والقدرة على تأمينها، وقد وصلت بعض العمليات في أعلى سقف لها إلى 20 مليون ليرة تكون أجرة الطبيب فيها بحدود 8 ملايين ليرة في المشافي الخاصة في حين تكون 1500 ليرة في بالحكومية.

ورأى أن هذه الفجوة تدفع الطبيب لإجراء عملياته والتعاقد مع المشافي الخاصة وهو ما يتسبب بخسارة الكوادر الطبية في المشافي العامة.

من جهته، أوضح نقيب الأطباء في سوريا غسان فندي أن تسعيرة عمليات القلب سواء تركيب شبكية أم قسطرة أو قلب مفتوح، تصدرها وزارة الصحة وهي المعنية بمتابعة التسعيرات في كل المشافي، مشيراً إلى أن كل مستشفى له تسعيرة معينة.

وذكر فندي أن تكلفة عمليات الشبكات اليوم كلها مدفوعة حتى في المشافي الحكومية، حيث إن المريض يتكلف بسعر الشبكة المستوردة في المشافي الحكومية مع مجانية باقي العمل الجراحي وذلك لارتفاع أسعارها.

عضو المكتب التنفيذي لنقابة العمال وأمين الشؤون الصحية عبد القادر نحاس، كشف عن معاناة العامل في القطاع الحكومي في هذا الموضوع، مؤكداً غياب الالتزام الكلي بالحد الأدنى لتسعيرة وزارة الصحة، والجميع يعمل بتسعيرة الأمر الواقع، مشيراً إلى أن أسعار العمليات غير مقبولة وتفوق قدرة المواطن.