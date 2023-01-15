15-01-2023
شونهاور: معادلة "محفظة مليئة عقل فارغ"
إن حشود البائسين التعساء ، أولئك الذين هدفهم الوحيد في الحياة هو ملء محفظتهم وإبقاء رأسهم فارغاً ، يقدمون لنا مثالاً بليغاً على عذاب الملل : إذ تصبح ثروتهم عقاباً لهم لأنها تسلمهم إلى تعاسة عدم وجود ما يفعلونه . وفي سبيل الهروب من هذه التعاسة يركضون في كل الاتجاهات مسافرين هنا وهناك وفي كل مكان ، وفور وصولهم إلى مكان ما يتحمسون لمعرفة التسالي التي يقدمها هذا المكان . تماما كما لو أنهم متسؤلون يبحثون في أي مكان عن صدقة ! حقاً إن الحاجة والملل هما عمودا الحياة الإنسانية .
شوبنهاور : كتاب تهمة اليأس
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