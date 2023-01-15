أنقرة تتوقع لقاء بين وزيري سوريا وتركيا

تحدث مستشار الرئاسة التركية إبراهيم كالن عن احتمال عقد جديد بين وزيري دفاع سوريا وتركيا في منتصف الشهر القادم، في إشارة إلى دعمه للعملية السياسية التي بدأت بين البلدين في كانون الأول الماضي.

وقال كالن السبت إن لقاءه مع وزيري الدفاع في البلدين مدرج على جدول الأعمال في منتصف شباط المقبل، مشيراً في ذات الوقت إلى أن "خيار العملية البرية في سوريا مازال مطروحاً على الطاولة".

ولفت كالن إلى منظمة "حزب العمال الكردستاني" داخل الحدود السورية، وقال: "نريد الأمن على حدودنا ، ولن نستهدف الدولة السورية أو المدنيين السوريين".

وتأتي تصريحات المسؤول التركي مع توقعات بأن يكون اللقاء الجديد بين وزيري دفاع البلدين ممهّداً للقاء بين وزيري الخارجية.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد طالب خلال لقائه نظيره الإيراني السبت، تركيا بإنهاء وجودها العسكري في سوريا قبل تحقيق تقارب كامل بين البلدين.

وصرح المقداد قائلاً: "لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال".

وكرر الوزير بذلك ما أعلنه الرئيس السوري بشار الأسد، أول أمس الخميس، حين أكد أن اللقاءات السورية التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على إنهاء "الاحتلال" حتى تكون مثمرة.