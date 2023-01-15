إيران تستعد لتسليم لبنان 159 مليون ليتر من الوقود عبر سوريا

أفاد موقع "تانكر تراكرز" بأن إيران، ستسلم لبنان 132.8 ألف طن من وقود الديزل عبر سوريا.

وقال الموقع المتخصص بتعقب إمدادات النفط، في تغريدة عبر "تويتر": «أبلغنا العملاء بأن إيران تستعد حالياً لعمليات تسليم محتملة من وقود الديزل إلى لبنان عبر سوريا».

وأضاف أن حجم الشحنة قد يصل إلى نحو 159 مليون ليتر، أي ما يعادل 132.8 ألف طن، مشيراً إلى أن هذه الشحنة ستكون الأولى منذ العام 2021.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أعلن خلال زيارته إلى بيروت قبل أيام التزام بلاده مع لبنان بالأمور المتعلقة بالفيول والكهرباء.

كما أكد استعداد بلاده لإعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة لإنتاج الطاقة انطلاقاً من التوافق الذي يمكن التوصّل إليه مع الحكومة اللبنانية.