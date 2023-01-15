حمد بن جاسم يحذر من أمر سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الخليج

أطلق رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم، سلسلة تغريدات، حذر فيها من اقتراب عمل عسـ.ـكري إسـرائيلي ضد إيران، سيؤدي بمنطقة الخليج إلى وضع محفوف بالمخاطر.

وقال حمد بن جاسم عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الغرب بقيادة الولايات المتحدة لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق يعيد الاتفاق النـووي مع إيران إلى الحياة".

وأضاف: "نحن نعلم أن إسـرائيل تدفع بقوة للحصول على بعض المعدات والأسـلحة التي تمكّنها من قصـ.ـف الأهداف الإيرانية التي تعتبر أنها تشكل خـطراً كبيراً عليها. غير أن الجانب الأمريكي ما زال حتى الآن متردداً حيال تزويد إسـرائيل بتلك الأسـلحة".

وتابع: "إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق نـووي جديد مع إيران، وزودت الولايات المتحدة إسـرائيل بما تحتاجه من سلاح سيكون هناك، لا سمح الله عمل عسـكري قد يهز الأمن والاستقرار في منطقتنا وستكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية وخيمة".

وتمنى المسؤول القطري السابق في تغريدات لاحقة أن تتم معالجة المشاكل القائمة بالوسائل السلمية، باعتبار أن المنطقة الخليجية ستكون "أول الخاسرين".

وختم حمد بن جاسم تغريداته بالقول: "مع العلم أنني كنت متفائلاً كثيراً تجاه احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الغرب وإيران ولكنني أصبحت الآن أقل تفاؤلاً لكني لا استغرب ولا أستبعد حدوث تحول إيجابي يحيي الاتفاق النـووي ويجنبنا مخاطر الفشل".

وكانت مفاوضات إحياء الاتفاق النـووي بين الغرب وإيران وصلت إلى طريق مسدود، بحسب ما أعلن مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن إحياء الاتفاق أصبح خارج اهتمامات الإدارة الأمريكية، والتركيز منها أصبح على الدعم العسكري التي تقدمه إيران لروسيا في حـرب أوكرانيا.