14-01-2023
مرسوم رعاية مجهولي النسب
أصدر الرئيس الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 2 للعام 2023 الخاص بحماية و رعاية الأطفال مجهولي النسب.
ويستهدف المرسوم التشريعي الأطفال مجهولي الأم والأب أو مجهولي الأب ومعلومي الأم لكن أمهاتهم تخلّت عنهم ولا يوجد مَن يرعاهم.
وبحسب ما نشرته صحفة الرئاسة السورية فإن “المرسوم يضع المعايير والإجراءات ويوزع المسؤوليات لتأمين الرعاية الإنسانية العادلة للأطفال مجهولي النسب”، كما يخلق المرسوم “البيئة القانونية والاجتماعية لتوفير العيش الكريم للأطفال مجهولي النسب وحمايتهم”.
المرسوم التشريعي يخلق أيضاً وفقاً للرئاسة السورية بيئة سليمة تضمن تأمين احتياجات مجهولي النسب وتربيتهم، وتعليمهم، و ليكبروا كبقية أطفال المجتمع.
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