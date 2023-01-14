بدء الانتاج التجريبي للفوسفات في مناجم منطقة جنوب الأبتر

بدأت اليوم عمليات إنتاج الفوسفات بشكل تجريبي في المنجم الجديد الذي تنفذه شركتا المشاريع المائية والشركة العامة للبناء والتعمير التابعة لوزارة الأشغال العامه والإسكان ضمن مناجم الفوسفات منطقة جنوب الأبتر.

وخلال جولة تفقد وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والنفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة الأعمال الجارية في مناجم الفوسفات في جنوب الأبتر، وتم الاطلاع على تقدم الأعمال في المنجم الجديد تحضيراً لوضعه بالخدمة، حيث تم تركيب كسارة جديدة في موقع المنجم وبدأ إنتاج الفوسفات منه بكميات تجريبية.

كما تم الاطلاع على أعمال التكشيف التي تقوم بها الشركات الإنشائية من خلال تكسير الطبقات الصخرية القاسية والطبقة الرسوبية التي تغطي طبقة الفوسفات باستخدام الآليات الهندسية للوصول لطبقة الفوسفات الجيدة المتموضعة على عمق ١٣.٥ مترا وتصل إلى ٣٢ مترا في أحد زوايا المنجم.

وتفقد الوزيران أعمال الشركة العامة للبناء في مناجم الشرقية حيث تم الاطلاع على عمل الكسارتين وأعمال التكشيف والإنتاج، واجتمعا بالعاملين من الشركة العامة للبناء والشركة العامة للفوسفات لمناقشة الصعوبات وسبل تذليلها بهدف زيادة الإنتاج ومنها تأمين المشتقات النفطية لاستمرار العمل وحل الصعوبات العقدية الناجمة عن فروقات الأسعار لتلك الشركات.