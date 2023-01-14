منخفض ماطر تتأثر به سوريا خلال اليومين المقبلين

أفادت الأرصاد الجوية بأن الطقس في سوريا اليوم وغداً الأحد، يكون غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً خاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

ووفق التوقعات الجوية فإن الهطل يكون ثلجياً على المرتفعات التي تزيد عن/ 1300/ خاصة فوق المرتفعات الغربية والشمالية الغربية كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق، فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها 45 كم /سا.

ويوم الإثنين، يكون الطقس متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية، كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد الجوية من النشاط على سرعة الرياح الشرقية، ومن تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وفي وقت سابق أوضح المتنبئ الجوي حسان الجردي لـ “أثر” أن البرد الشديد الذي نشعر فيه في سوريا هو نتيجة الكتلة الشمالية، حتى أن هناك نشاط على الرياح الشرقية إلى الشمالية الشرقية الباردة.