طعمة يكشف من يقف وراء أزمة المحروقات !

كشف وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، عن التحديات التي تواجه سوريا في المجال الطاقة بسبب الحرب التي أدت إلى تراجع كبير في إنتاج النفط والغاز والكهرباء.

وأكد طعمة أن سيطرة القوات الأمريكية لأجزاء من الأراضي السورية، بما فيها منابع النفط والعقوبات التي تفرضها على الشعب السوري، تسبب بمعاناة كبيرة له، وعدم حصوله على الاحتياجات الضرورية للتدفئة والطبخ والزراعة.

ودعا الوزير طعمة خلال مشاركته عبر الفيديو في أعمال جلسة افتراضية لأمن الطاقة والتنمية تنظمها الحكومة الهندية يومي 12 و13 من الشهر الجاري، الشركات الهندية ذات الخبرة الكبيرة إلى المشاركة في المشاريع في سوريا، سواء في استكشاف النفط والغاز في البر والبحر واستثمار الصخر الزيتي أو في الطاقات المتجددة سواء الحرارة الأرضية أو الريح أو الطاقة الشمسية، وأن ضمان الطاقة في المستقبل، لن يكون إلا من خلال التعاون الوثيق بين الدول “الصديقة”.

