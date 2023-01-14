شركة “سيامكو” اﻹيرانية للسيارات.. هل ستدخل مجددا إلى السوق السورية؟

تنتظر الشركة السورية- الإيرانية «سيامكو» منحها إجازات استيراد لتعاود إنتاجها من جديد، في سوريا .

ومن المتوقع في حال حصول الشركة على إجازة استيراد، أن يتم إنتاج طُرز بالميرا وشهبا وتارا وشمرا وبيجو ٢٠٧ بناقل سرعة عادي وأتوماتيكي، بحسب المهندس عبد الله النعمة مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.

وأنتجت شركة «سيامكو» سيارة «شام» بسعتي 1600 – 1800 سي سي وذلك في آذار من عام 2007.

ووصل وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبد اللهيان العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية يعتقد انها لترتيب الزيارة المقبلة لرئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي الى سورية وتركيا.