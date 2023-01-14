فتيات يشاركن في سرقة دراجات !

توقيف عدة أشخاص بينهم فتاتين قاموا بسرقة عشرات الدراجات النـ.ارية ضمن مدينتي دمشق وريفها

أثناء قيام دورية من شرطة ناحية ببيلا بالمهام الموكل إليها تمكنت من إلقاء القبض على شخص أثناء قيامه بمحاولة سرقة دراجة نـ.ارية مركونة أمام بناء في أحد شوارع ببيلا ويدعى (محمد . م) وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بسرقة الدراجات النـ.ارية برفقة شقيقته (هدى . م) وعدة أشخاص آخرين ضمن دمشق وريفها تم إلقاء القبض على شقيقته والتي تبين أنها مطلوبة بعدة إذاعات بحث بجـ.رائم السرقة والمخدرات وبالتحقيق معهما اعترفا على كل من (محمد . ز) و(شيرو . س) و(عمر . ك) بأنهم شركائهم في السرقات تم نصب الكـ.مين اللازم وإلقاء القبض على المذكورين في (حجيرة والسيدة زينب) وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون بتصريف المسروقات لدى المدعوة (فاطمة . ا) ،حيث تم إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على تصريف المسروقات.

تم تنظيم الضبط اللازم ومازال البحث جاري عن باقي المتورطين وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية