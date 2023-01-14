رئيس الائتلاف المعارض يتعرض للطرد والضـرب في ريف حلب

تعرض رئيس "الائتلاف السوري المعارض" سالم المسلط للطرد والضـرب من محتجين خلال مظاهرة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا.

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر فيه المسلط أثناء طرده بعدما حاول المشاركة في المظاهرة التي رفضت المساعي التركي للتواصل مع الحكومة السورية.

ونعت المتظاهرون المسلط بـ "السـفاح" و"الخائن"، ومن ثم طاردوه في الشارع، قبل أن يتمكن من الفرار من المكان بمساعدة مرافقين له.

لاحقاً، ظهر المسلط في تسجيل مصور، قال فيه: "للأسف يتغلغل بين الشباب من له أجندة خاصة مشبوهة، وهؤلاء لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، ومهمتهم أن يحرفوا الأمور عن مسارها".

وعلى مواقع التواصل، قوبلت الحادثة بردود فعل متباينة، إذ أعرب ناشطون عن رفضهم لتلك الطريقة، وتساءلوا حول إن كان من قاموا بالاعتداء على المسلط، يستطيعون أن يتعاملوا بالطريقة ذاتها مع قائد فصيل مسلح، أو أن يخرجوا ضد أي فصيل.

في المقابل، أعرب آخرون عن تأييدهم لتلك الطريقة، داعمين وجهة نظرهم بأن الائتلاف ليس له أي تمثيل على الأرض، ولا يمثل أي فئة من السوريين.