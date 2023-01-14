اشتباكات مسلحة إثر محاولة الحوثيين اقتحام مخيم للنازحين في محافظة الجوف

نشبت اشتباكات مسلحة فجر اليوم السبت، بين عناصر تابعة لميليشيات الحوثي، ونازحين يقطنون في أحد المخيمات المتواجدة في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وذكرت تقارير محلية أن الاشتباكات اندلعت على خلفية محاولة عناصر الحوثيين اقتحام مخيم "الحبل" الواقع في عزلة اليتمة بمديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف، بذريعة البحث عن مطلوبين.



وأشارت التقارير إلى أن محاولة اقتحام الحوثيين للمخيم أثارت ذعر وهلع النساء والأطفال القاطنين فيه، ما دفع الرجال إلى محاولة منعهم من دخول المخيم، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين.

ونقلت وكالة "خبر" للأنباء المحلية، رواية بعض النازحين، الذين قالوا إن مسلحين على متن أطقم عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، داهموا مخيم "الحبل".

وأضافت أن المداهمة أتت بذريعة بحث الميليشيا عن مطلوبين، إلا أن رفض النازحين السماح لهم بدخول المخيم المكتظ بالنساء والأطفال فجّر الوضع، ما أدّى إلى تبادل لإطلاق النار. ولم ترد حتى ساعة إعداد التقرير أية أنباء عن وقوع خسائر بالأرواح.