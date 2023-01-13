تطوير تقنية لتحديد عمر الدماغ بواسطة الذكاء الاصطناعي

طور باحثون من جامعة "سذرن كاليفورنيا" الأمريكية نموذجا لذكاء اصطناعي يستخدم التعلم العميق لتحليل صور الرنين المغناطيسي للدماغ، وتحديد عمر الدماغ بناء على التدهور العقلي المرتبط بالأمراض العصبية؛ مثل الزهايمر.

ويحتوي الدماغ على مؤشرات حيوية عديدة عن صحة الجسم على المدى الطويل، ما يسمح لتحديد عمر الدماغ بالتنبؤ بالأخطار الصحية والأمراض المستقبلية بدقة.

وأشار الباحثون، في دراستهم المنشورة بمجلة "بروسيدينغز أوف ذا ناشنال أكاديمي أوف ساينس" العلمية، إلى أن النموذج يعتمد على قياس مؤشرات تشريحية صعبة الرصد في بنية الدماغ.

وقال الأستاذ الدكتور آندري إيريميا، المشارك في البحث: "حاولنا استثمار قدرة التعلم العميق على تحديد عمر بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالتدهور المعرفي الذي يؤدي في النهاية إلى الزهايمر".

وأضاف: "يتقدم الناس في العمر بمعدلات مختلفة، وكذلك تفعل أنسجة الجسم، ويمكن لدماغ شخص في الأربعين أن يبدو وكأنه لشخص في العشرين أو الستين"؛ وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.

واعتمد الباحثون على بيانات ترجع إلى حوالي 5 آلاف مشارك بصحة عقلية جيدة، بعضهم أُصيب بتدهور معرفي بعد فترة زمنية محددة.

وطور الباحثون شبكة عصبية اصطناعية تنتج خرائط تشريحية للدماغ، قادرة على رصد أنماط تقدم الدماغ في العمر، لمقارنة العمر الزمني بالعمر الحيوي لخلايا الدماغ، وكلما كان الفرق كبيرا، زاد خطر الإصابة بالزهايمر.

وأظهرت الدراسة إمكانية التنبؤ بالعمر الزمني للدماغ بدقة تفوق نموذجا حاسوبيا حاصلا على جائزة في السابق، يعتمد على شبكة اصطناعية مختلفة.

ويتيح تحديد عمر الدماغ إمكانية العلاج المبكر للزهايمر واضطرابات دماغية أخرى، من خلال توفر خيارات مختلفة للعلاج ومراقبة تطور المرض.

وأظهرت الدراسة اختلاف تقدم أدمغة النساء عن الرجال في العمر، إذ تتطور بعض أجزاء الدماغ أسرع عند النساء من الرجال والعكس صحيح.

ويتعرض الرجال لخطر الإصابة بمرض باركنسون أكثر من النساء، نظرا لتقدم المنطقة الدماغية المسؤولة عن الحركة بسرعة لديهم.

وتمتد تطبيقات النموذج الجديد إلى ما بعد تقييم الإصابة، إذ يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي أن يحدد العلاج المناسب لكل حالة مرضية بشكل خاص، وتحديد أسلوب الحياة المناسب لكل شخص بهدف تفادي التدهور العقلي مستقبلا.

