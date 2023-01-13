مما لا شك فيه، بأن أجسامنا خُلِقت للحركة وممارسة الأعمال اليومية التي تعيننا على الحياة، وكذلك الذهاب من مكان إلى آخر لقضاء حوائجنا، فقلة الحركة لا تناسب طبيعة أجسامنا؛ لأن الجسم مع قلة الحركة يتلف وتصيبه الأمراض المختلفة؛ فهو يتكون من العظام والمفاصل والعضلات، هذا التركيب الذي خلقه الله في أجسامنا؛ من أجل الحركة يتلف وتصيبه الأمراض إذا لم يتم استغلاله.

أهمية الرياضة للطفل

الرياضة ضرورية لاكتساب الصحة والعافية واللياقة البدنية لكل إنسان منذ سن الطفولة وحتى الشيخوخة، واللعب شيء أساسي في حياة الطفل، من خلاله يتعرف على كل ما يحيط به، ويكتسب العديد من المدارك والخبرات، ويعرف الكثير عن بيئته التي يعيش فيها، واللعب هام جدًّا لكل طفل لينمو نموًا سليمًا متزنًا.

وتتلخص أهمية الرياضة للطفل فيما يأتي:

-الوقاية من أمراض القلب: أوضحت الدراسات والأبحاث، أن أمراض القلب يمكن أن تبدأ منذ سن الطفولة؛ حيث اتضح أن بعض الأطفال يموتون موتًا مفاجئًا دون سبب واضح ومعروف، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الدهون والكوليسترول يسببان انسداد الشريان الرئيسي للقلب (الشريان الأبهر)، وهذا ما يؤكد ضرورة ممارسة الرياضة للأطفال للوقاية من أمراض القلب.

-النمو السوي للأطفال: أثبتت الدراسات العلمية أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة، يكونون أكثر طولًا وأثقل وزنًا، وصدورهم أكثر اتساعًا، ومفصل الركبة لديهم أكبر من غير الممارسين، ويبدو مؤكدًا أن الأطفال الذين يشتركون في ممارسة السباحة في سن مبكرة ولعدة سنوات، وخاصةً الإناث يصلون لمرحلة البلوغ أسرع من غير الممارسين، وذلك يعود إلى الزيادة في هرمون النمو بممارسة الرياضة بانتظام في هذا السن المبكر.

-يؤثر التدريب الرياضي على حجم العضلات وقوتها أثناء النمو: فإن العناية بتمارين القوة العضلية يجب أن تبدأ من الصغر، وليس هناك أي دليل على صحة الاعتقاد السائد بأن تدريبات الأثقال في الصغر تعوّق وصول الطفل إلى الطول المناسب عند البلوغ.

-نمو الجهاز العصبي: يتأثر نمو الجهاز العصبي بالتدريب الرياضي لدى الطفل، والرشاقة وسرعة رد الفعل والتوازن والانتباه والتوقع هي أمور يمكن أن تتحسن كثيرًا من خلال التدريب الرياضي في الصغر وطوال فترة النمو.

