فوائد دبس التمر وكيفية تحضيره

هل تعرف دبس التمر أو شراب التمر؟ إنه ذلك السائل السميك حلو المذاق الذي يتم صناعته من التمر، يُستهلك هذا الدبس على نطاق واسع في دول الشرق الأوسط، ويُستخدم في أغراض الطهي، ولكن هل تعلم فوائد دبس التمر الصحية؟ وهل يمكن الاستفادة منه أم أنه مجرد مكوّن لو المذاق وكثيف السعرات الحرارية؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال عزيزي القارئ، فتابع معنا.

ما هو دبس التمر؟

دبس التمر هو شراب سميك مكرر يمكن إعداده من التمر، أي أنه الشراب ولكن يكون في مرحلة أكثر سماكة وتركيزاً، يحتوي دبس التمر على قيمة غذائية مرتفعة ويكثر استخدامه في وصفات الطعام.

دبس التمر شائع الاستخدام في دول الشرق الأوسط، وينتشر وجوده على أرفف المتاجر الكبيرة في العديد من البلدان، ولكن برغم أنه يمكن الحصول عليه بسهولة من المتاجر، إلا أنك يمكن أن تقوم بصناعة دبس التمر بسهولة أيضاً في منزلك.



فوائد دبس التمر لزيادة الوزن

إن دبس التمر يحتوي على عدد مرتفع نسبياً من السعرات الحرارية، حيث تحتوي ملعقتين طعام من دبس التمر على 122 سعر حراري، و26 جرام من السكريات، لذلك يمكن تناوله وإضافته إلى الطعام لزيادة عدد ما تتناوله من سعرات وبالتالي إمكانية زيادة الوزن، كما أن دبس التمر لديه كمية رائعة من الكربوهيدرات.

يمكن أن تعتمد على دبس التمر بشكل كبير في وصفات الطعام، أو تتناوله على شكله الخام مع البسكويت أو الكعك، يزيد ذلك مخزونك من الكربوهيدرات، وبالطبع يساهم ذلك على زيادة الوزن وإعطاء الجسم الطاقة التي يحتاجها لنشاطه.

فوائد دبس التمر لمحاربة البكتيريا

في بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية العامة لعلم الأحياء المجهرية في برمنجهام، تم توضيح أن شراب التمر السميك كان قادراً على تثبيط نمو البكتيريا في المختبر بشكل أسرع من عسل مانوكا، والذي سبق أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ويُستخدم بشكل متزايد في الضمادات لتحسين التئام الجروح.

وأوضح البحث أن شراب التمر يحتوي على عدد من المركبات الفينولية التي تتكون بشكل طبيعي في ثمار التمر عند نضوجها، وقد ثبت أن سبق أن هذه المركبات لها نشاط مضاد للبكتيريا، وقد أظهرت النتائج أيضاً أن شراب التمر الذي تم إنتاجه بشكل تقليدي في البصرة، له نشاط مضاد للجراثيم يمكن مقارنته بعسل مانوكا.

ولكن بينما لا تزال الأبحاث في مرحلة المختبر ولم يتم تجربتها سريرياً، كما أن دبس التمر المصنع ومضاف إليه مواد أخرى لا توجد له نفس الفائدة، لذلك فمن الأفضل عدم استخدام دبس التمر على الجروح بغرض التطهير دون استشارة الطبيب أولاً.

طريقة تحضير دبس التمر في المنزل

يمكن صناعة دبس التمر بسهولة في المنزل عن طريق الخطوات الآتية:

يتم غسل ثمار التمر جيداً وإزالة النواة منها.

يُنقع التمر في الماء لمدة يوم كامل.

يوضع التمر والماء في قدر على النار ويُطهى لمدة ثلاثون دقيقة.

يُصفى عصير التمر الناتج من الطهي بشاشة قماش.

يوضع العصر المُصفى على نار عالية حتى يغلي.

يتم تهدئة النار وتركه لمدة ساعتين على نار هادئة حت يُصبح قوامه ثقيل.

يُرفع من على النار ويُترك ليبرد ثم يُعبأ في عبوات زجاجية ويوضع في الثلاجة.