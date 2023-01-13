مليار ليرة غرامات الضبوط التموينية في طرطوس

تجاوزت قيمة غرامات الضبوط العدلية التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية في طرطوس خلال عام 2022، والإحالة إلى القضاء أكثر من 1.89 مليار ليرة.

وذكر مدير التجارة الداخلية بشار غسان شدود، أن عدد الضبوط المنظمة من قبل المديرية العام الماضي، بلغ 4497 ضبطاً منها 1989 ضبطاً بمخالفات جسيمة.

وأشار شدود إلى أنه من بين الضبوط 420 ضبطاً بحق المخابز و253 للاتجار بالخبز وضبطين للاتجار بالدقيق و150 ضبطاً محروقات منها 68 ضبطاً بحق محطات المحروقات و82 ضبطاً لمواد مجهولة المصدر و54 ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية.

كما شملت 223 ضبوط للبيع بسعر زائد و279 ضبطاً نتيجة مخالفة المواصفات والبيانات و/53/ للغش والتدليس و54 لمواد منتهية الصلاحية و134 ضبطاً لمخالفات في مجال اللحوم الحمراء والبيضاء.

وبالنسبة للمواد المصادرة، من قبل المديرية كانت حوالي 250 كيلو دقيق تمويني و5440 ليتر مازوت و5703 ليتر بنزين 282 أسطوانة غاز منزلي وصناعي.