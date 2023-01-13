الجيش يستعد للردّ على خروقات "النصرة"

بعد التصعيد الميداني الأخير على جبهتي إدلب وحلب، تحدث مصدر ميداني سوري عن تحضير الجـيش السوري لـ "مفاجآت ميدانية" رداً على خرق مسلحي "النصرة" لاتفاقات خفض التصعيد.

وقال المصدر إن الردّ "لن يكون اعتيادياً"، وتمّ إطلاع الجانب الروسي على نتائج الخروقات خلال اليومين الفائتين، باعتباره الضامن لعميلة خفض التصعيد مع الجانب التركي.

وكان مسـلحون من هيئة "تحرير الشام" الواجهة الحالية لـ "جبهة النصرة"، شنوا هجمات متواترة خلال اليومين الماضيين على مواقع للجـيش العربي السوري في ريفي حلب وإدلب.

وأدت الهجمات، بحسب المصدر الميداني إلى ارتقاء عناصر وضباط من الجيش السوري، فيما أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي التنظيم أثناء الدفاع عن تلك المواقع.

وأشار المصدر إلى عدم تغيّر خارطة السيطرة جرّاء الهجمات، مؤكداً على فشلها في إحداث خرق على المحاور وعلى أحقية الجيش السوري في الرد بالقول: "لن يكون الرد اعتيادياً، بل سيكون هنالك مفاجآت ميدانية على الأرض قريباً".

سبوتنيك