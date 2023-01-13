هزة أرضية تضرب شمال غرب مدينة حماة

ضربت هزّة أرضية المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا، شعر بها أهالي محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وإدلب بشكل قوي، ووصل تأثيرها إلى المناطق الشمالية في لبنان.

وفيما تباينت المعلومات حول قوة ومركز الزلزال، أكد المركز الوطني للزلازل في سوريا أن الهزة أرضية كانت بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ووقعت عند الساعة 22 و40 دقيقة بالتوقيت المحلي من يوم الخميس.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على بعد 43 كم شمال غرب مدينة حماة، في حين قالت مراصد إن الهزة تبعد 4 كم عن مدينة دركوش في ريف إدلب.

ومع انتشار خبر الهزة الأرضية، أوردت صفحات متابعة لأخبار الزلازل تحذيرات للسكان، بالابتعاد الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط، والإبلاغ عن أي أضرار.

وكانت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر ضربت في 7 من كانون الأول الماضي على بعد 7 كم شمال مدينة حماة، وأخرى شمال غرب مدينة إدلب بقوة 4.8 درجات في 18 من كانون الأول الماضي.

