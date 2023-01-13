أردوغان معلّق من قدميه في السويد !

عُلّقت دمية مقلوبة تشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على عمود أمام مبنى البلدية في العاصمة السويدية ستوكهولم، ما أثار حالة من التوتر بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام إن أنصار حزب العمال الكردستاني علقوا الدمية التي يرمزون بها لأردوغان، ثم شاركوا الحدث عبر صور ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخارجية التركية استدعت السفير السويدي في أنقرة احتجاجاً على ما أسمته "استفزازت التنظيمات الإرهابية في ستوكهولم"، بحسب قناة تي أر تي التركية.

كما أعلن رئيس البرلمان التركي إلغاء زيارة، كانت مقررة لنظيره السويدي إلى أنقرة في 17 كانون الثاني الجاري، بسبب المسيرة التي رفعت فيها الدمية.

في المقابل، أدان وزير الخارجية السويدي الفعل، وقال عبر تويتر: "ما حدث لرئيس منتخب مثير للاشمئزاز".

ويأتي هذا مع المفاوضات التي تجريها السويد مع تركيا، للانضمام إلى حلف الناتو، حيث تشترط الأخيرة على ستوكهولم تسليم أشخاص تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".

وكانت السويد رفضت الخميس تسليم 4 أشخاص تطالب بهم تركيا بذريعة أنهم على صلة برجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب في عام 2016.

وجاء الردّ التركي على لسان ياسين إقطاي نائب الرئيس التركي، الذي قال إن "انضمام السويد إلى الناتو لن يكون أكثر من حلم، طالما أنها مستمرة في احتضان التنظيمات الإرهابية"، بحسب تعبيره.