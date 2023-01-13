ناسا تعلن اكتشاف كوكب جديد يصلح لعيش البشر

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية عن اكتشاف مثير وهو كوكب جديد يصلح لعيش البشر على سطحه، حيث يصل حوالي 95% من حجم كوكب الأرض، ومن المحتمل أن يكون ذو طبيعية صخرية مثله.

ووفق ما نقلت تقارير إخبارية عن علماء في وكالة ناسا، فإن الكوكب تمّ اكتشافه بواسطة التلسكوب "جيمس ويب"،ومن المتوقع أن يكون هذا الكوكب ضمن مجموعة كواكب أخرى سيتمكن التلسكوب من رصدها خلال الفترة المقبلة.

وحتى اللحظة، لم يتمكن العلماء من كشف العديد من المعلومات عن الكوكب، إلا أنهم تمكنوا من التعرف على بعض مكونات غلافه الجوي، آملين أن يكونوا قادرين على توصيف الغلاف الجوي بشكل أفضل مع مرور الوقت.

وبحسب المعلومات، يقع هذا الكوكب على بعد نحو 100 سنة ضوئية من كوكبنا ويدور الكوكب الجديد حول نجمه على بعد مناسب ما يزيد من احتمالات وجود مياه عليه وبالتالي إمكانية الحياة على سطحه.

يذكر أن تلسكوب "جيمس ويب" الذي أطلقته وكالة ناسا في كانون الأول2021، هو مرصد فضائي يتميز بدقتة وحساسيته العالية، ومهمته رصد الأحداث والأجرام الفلكية الأكثر بُعداً في الكون، والتي قد تكون صالحة للحياة.