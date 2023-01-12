علاج التهاب المسالك البولية بالأعشاب والوصفات الطبيعية

التهاب المسالك البولية هي واحدة من أكثر أنواع الالتهابات البكتيرية شيوعا في العالم. حيث يعاني أكثر من 150 مليون شخص من عدوى المسالك البولية كل عام. وتعتبر النساء هم أكثر عرضة لخطر الإصابة به بمقدار 30 مرة عن الرجال. لذا تعرف على اهم طرق علاج التهاب المسالك البولية بالاعشاب والوصفات الطبيعية.

التهاب المسالك البولية

قبل ان تتعرف على طرق علاج التهاب المسالك البولية بالاعشاب، فعليك اولا ان تعلم بأن التهاب المسالك البولية يمكن ان يصيب أي جزء من الجهاز البولي بما في ذلك مجرى البول، والحالبين، والمثانة، والكليتين. ومن اكثر اعراض التهاب البول شيوعا:

الشعور بحرقان عند التبول

الرغبة المتكررة في التبول

بول داكن أو دموي

الشعور بالتعب أو الحمى

ألم في أسفل البطن أو ألم في الحوض أو الظهر



علاج التهاب المسالك البولية بالأدوية

يمكن علاج التهاب البول باستخدام المضادات الحيوية. الا ان استخدامها لفترات طويلة أو بشكل متكرر، قد يكون له اضراره على المدى الطويل مثل الاضرار بالبكتيريا النافعة في المسالك البولية.

كما انه قد يؤدي الإفراط في استخدام أدوية المضادات الحيوية، إلى تطوير سلالات من البكتيريا المقاومة لبعض أنواع المضادات الحيوية مما يضعف من فعاليتها.

لذا فإنه من الأفضل اللجوء الي استخدام علاجات تكميلية مثل علاج التهاب المسالك البولية بالاعشاب الطبيعية والوصفات المنزلية. وذلك بهدف تقليل استخدام المضادات الحيوية و دعم فعاليتها، وخاصة إذا كنت تعاني من التهاب البول بشكل متكرر.

ومن الأدوية الشائعة في علاج التهاب مسالك البول ما يلي:

سيفترياكسون

فوسفوميسين

سيفاليكسين

نيتروفورانتوين

كما قد يصف الطبيب مسكن للألم في حالة حدوث ألم حارق أثناء عملية التبول، ولكن عادة يزول الألم بعد تناول المضادات الحيوية بفترة قصيرة.

وعادة تزول اعراض التهاب المسالك البولية بعد بضعة ايام من تلقي العلاج. ولكن يجب عدم التوقف عن تناوله عند تحسن الاعراض، والالتزام بتناول الدورة الكاملة من المضادات الحيوية وفقا لارشادات الطبيب.

علاج التهاب المسالك البولية بالاعشاب

وتعتبر من اشهر طرق علاج التهاب المسالك البولية بالاعشاب ما يلي:

نبات عنب الدب

يعتبر نبات عنب الدب من النباتات التي شاع استخدامها في الطب الشعبي لعدة قرون من اجل علاج التهاب المسالك البولية بالاعشاب الطبيعية.

ويمكن استخدام مستخلصات أوراق نبات عنب الدب في شكل أوراق مجففة يتم نقعها لصنع الشاي أو استخدامها في شكل أقراص أو كبسولات.

الا انه نظرا لمحدودية الدراسات الحديثة عن فعالية هذا النبات في علاج التهاب البول. فإنه لا يوصى بتناوله لمدة تزيد عن 7 إلى 10 أيام في كل مرة لتفادي أي مخاطر صحية محتملة.

كما يجب ان يتم استخدامه بعد استشارة الطبيب للتأكد من ان العلاج مناسب لحالتك الصحية.

التوت البري

من طرق علاج التهاب المسالك البولية ايضا هو تناول التوت الأزرق أو البري، والذي يحتوي على مجموعة متنوعة من من المركبات الكيميائية مثل حمض الهيبوريك والأنثوسيانين. مما يجعله علاج فعال للحد من نمو البكتيريا وتقليل اعراض التهاب البول.

وعلى الرغم من تفاوت نتائج الدراسات عن مدى فعالية عصير التوت البري، وعدم وجود توصيات محددة عن الكمية المطلوب شربها من عصير التوت البري لعلاج التهاب البول. الا ان هناك توصية شائعة بشرب حوالي 400 ملي من عصير التوت البري يوميا للوقاية من خطر الإصابة و للعلاج ايضا.

الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على مخزون غني من المركبات النباتية (بوليفينول) والتي تستخدم كمضاد للجراثيم والالتهابات. ويعتبر تناول كميات معتدلة من الشاي الاخضر آمن بوجه عام.

الا انه من الأفضل تناول الشاي الأخضر منزوع الكافيين لتجنب الاثار الجانبية لمادة الكافيين والتي قد تؤدي إلى تفاقم اعراض التهاب المسالك البولية.

علاج التهاب المسالك البولية بالبقدونس

من فوائد البقدونس انه مدر طبيعي للبول، مما قد يساعد على طرد البكتيريا المسببة لعدوى المسالك البولية. حيث اشارت احدى التقارير البحثية الي ان استخدام مزيج من شاي البقدونس، والثوم، والتوت البري قد يعمل على منع تكرار عدوى المسالك البولية لدى النساء. الا ان الامر لازال في حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد تلك النتائج في مجموعات بحثية أكبر.

الفجل

الفجل هو واحد من أكثر الخضروات ذات الفوائد الصحية التي لا غنى عنها. حيث تعتبر من فوائد الفجل انه يساعد في علاج اعراض البرد، والسعال، والحساسية.

كما انه يساعد في علاج البواسير واضطرابات الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز عملية الهضم وبالتالي زيادة انتاج البول والوقاية من الأمساك، والتقليل من التهابات البول، والتخفيف من احساس الحرقان المرتبط باضطرابات المسالك البولية. حيث انه يعمل على التخلص من السموم الزائدة، وبالتالي منع وصول العدوى إلى الكلى والمسالك البولية.

ماء الشعير لعلاج التهابات المسالك البولية

من اشهر طرق علاج التهاب المسالك البولية بالاعشاب ايضا هو استخدام ماء الشعير غير المصفى والذي يعتبر مدر طبيعي للبول. حيث يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والسعرات الحرارية، ولكنه منخفض الدهون.

لذا فأن شرب ماء الشعير قد يساعد الجسم في الحالات التالية:

تخليص الجسم من السموم

علاج التهاب البول

المساهمة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي

التخفيف من آلام الجهاز الهضمي

الحفاظ على صحة الكلى والكبد

تقليل خطر الاصابة بالعديد من الأمراض المزمنة

كما انه يساعد في الحفاظ على برودة الجسم في فصل الصيف.

محاذير عند الاستخدام

الا انه يجب عدم الافراط في شرب ماء الشعير أكثر من مرتين في اليوم، إذا كان غير مصفى حيث يمكن ان يوفر كوب واحد منه حوالي 700 سعر حراري أو اكثر.

اما عندما تقوم بتصفيه ماء الشعير أو عند غليه، فإن مشروب ماء الشعير يصبح اقل في السعرات الحرارية والألياف ايضا والتي هي مصدر اساسي للعديد من فوائده الصحية. كما قد يؤدي الإفراط في شربه إلى الاصابة بتقلصات في المعدة، وانتفاخ، وإمساك، وكثرة الغازات. لذا فاحرص على الشرب المعتدل، وعدم استهلاك كمية كبيرة منه.

علاج التهاب المسالك البولية بالعسل

اعتاد استخدام عسل النحل في المجتمع الطبي منذ العصور القديمة وحتي يومنا هذا، وذلك من اجل علاج العديد من الأمراض والألتهابات. حيث اثبت عسل النحل كفاءته في مقاومة العديد من سلالات البكتيريا، مما يجعله علاج طبيعي فعال في علاج التهاب البول. كما انه يعتبر آمن وفعال للنساء الحوامل ايضا.

فعسل النحل يحتوي على حوالي 200 مادة بما في ذلك الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، مما يجعل للعسل تأثير مثبط لحوالي 60 نوع من أنواع البكتيريا المسببة للعدوى.

كما توصلت بعض الدراسات الحديثة إلى فعالية بعض أنواع العسل بشكل اكبر مثل عسل المانوكا على علاج التهاب المسالك البولية نظرا لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة وللبكتيريا. حيث اثبت العسل فعاليته على منع تطور الأغشية الحيوية البكتيرية والتي يمكن ان تلتصق بالخلايا.

علاج التهاب المسالك البولية بالثوم

اشتهر استخدام الثوم على نطاق واسع كواحد من المضادات الحيوية الطبيعية في علاج العديد من الامراض مثل الالتهابات الفيروسية، والبكتيرية، والفطرية.

حيث يتميز الثوم باحتوائه على مركب الأليسين (allicin). والتي أظهرت بعض الدراسات فعاليته في مقاومة عدد كبير من أنواع البكتيريا المسببة للعدوى مثل عدوى الإشريكية القولونية.

طريقة استخدام الثوم

يمكن استخدام الثوم في شكل كبسولات (مكملات الثوم) في علاج التهاب البول، أو استخدام الثوم بشكله الخام الكامل وتحضيره منزليا عن طريق نقع بعض فصوص الثوم في زيت الزيتون.

وعلى الرغم من ان تناول الثوم آمن بوجه عام، الا انه يجب عدم الافراط في استخدامه، وذلك لان الجرعات الكبيرة قد تؤدي إلى إحداث نزيف داخلي. كما يجب على المرضى الذين يتناولون ادوية سيولة الدم، استشارة الطبيب قبل استخدام مكمل الثوم.

علاج التهاب المسالك البولية في المنزل

وإلى جانب طرق علاج التهاب المسالك البولية بالاعشاب، قد تساعد بعض العلاجات المنزلية في دعم علاج التهاب المسالك البولية طبيعيا. ومن طرق العلاج المنزلي:

شرب السوائل

يعد شرب الماء بكميات كافية واحدة من اسهل الطرق للوقاية من التهاب المسالك البولية والمساعدة على علاجها. حيث يساعد الماء على إزالة الفضلات من الجسم، مما يجعل فرص إصابة البكتيريا للخلايا التي تبطن الأعضاء البولية أقل، وبالتالي الوقاية من خطر العدوى.

التبول عند الحاجة

يساعد التبول المتكرر على التخلص من البكتيريا الموجودة في المسالك البولية. كما انه يقلل من فرص إصابة البكتيريا للخلايا في المسالك البولية، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالعدوى. لذا حافظ على عادة التبول عند الحاجة وذلك للمساعدة في الحفاظ على صحة المسالك البولية.

تناول البروبيوتيك

قد يساعد تناول البروبيوتيك على علاج التهاب البول والوقاية منها. حيث يساعد البروبيوتيك على منع البكتيريا الضارة من الالتصاق بخلايا المسالك البولية، كما انه يجعل البيئة اقل ملائمة لنمو البكتيريا عن طريق خفض درجة حموضة البول. ويتواجد البروبيوتيك في العديد من منتجات الالبان المخمرة مثل الزبادي، وبعض أنواع الجبن، والملفوف المخلل.

تناول فيتامين سي

يعتبر فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة، والتي تعمل على تعزيز وظائف الجهاز المناعي. كما يتميز فيتامين سي بتفاعله مع النترات في البول من اجل تكوين أكاسيد النيتروجين التي يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا المسببة للعدوى.

ويمكن الحصول على فيتامين سي عن طريق تناول المكملات الغذائية أو تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي بشكل طبيعي مثل فاكهة الكيوي، والبروكلي، والفلفل الرومي، والشمام.

ووفقا للمعاهد الوطنية الامريكية للصحة، فأنها توصي بحصول النساء ممن تبلغ أعمارهم 19 عاما أو أكثر على 75 مجم على الأقل من فيتامين سي يوميا. بينما يحتاج الرجال للحصول على 90 مجم تقريبا من فيتامين سي يوميا.

اما بالنسبة للبالغين من المدخنين فأنهم يحتاجون إلى تناول 35 ملجم إضافية من الفيتامين يوميا.

الحفاظ على نظافة الأعضاء التناسلية

فالعديد من عدوى المسالك البولية تتطور نتيجة لوصول البكتيريا عن طريق البراز أو المستقيم إلى مجرى البول. وبعد ان تصل البكتيريا إلى مجرى البول يصبح من السهل انتقال البكتيريا إلى أعضاء المسالك البولية الأخرى.

لذا فعليك باستخدام أوراق التواليت من اجل الحفاظ على صحة الأعضاء التناسلية والشرج ومنع العدوى بقدر الإمكان.

تناول أطعمة لا تسبب تهيج المثانة

تعتبر من الأطعمة المفيدة والمغذية، والتي قد تساعد على تسريع عملية الشفاء ومنع تهيج المثانة ما يلي:

الفاصوليا الخضراء

الموز

المكسرات

البيض

البطاطا

البروتينات الخالية من الدهون

وفي المقابل تجنب الأطعمة الت قد تؤدي إلى تهيج المثانة مثل المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، والحمضيات، والمحليات الصناعية.

وبعد ان تعرفت على طرق علاج التهاب المسالك البولية بالاعشاب وطرق العلاج المنزلي. فأننا نوصي في نهاية الأمر بضرورة استشارة الطبيب من اجل التحديد الدقيق للحالة المرضية وقبل استخدام العلاجات المنزلية، وذلك لتجنب الحصول على علاجات غير صحيحة، يمكن ان تؤدي إلى مضاعفات صحية وخيمة.