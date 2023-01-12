روسيا تستبدل من جديد قائد قواتها في أوكرانيا

12-01-2023

رأت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن القرار الروسي بشأن تعيين جنرال جديد لقيادة العملية العسكرية في أوكرانيا بمثابة “محاولة أخيرة” للكرملين لإحراز تقدم ملموس. وذكرت الصحيفة أن تكليف الجنرال فاليري غيراسيموف، كرئيس أركان للقوات المسلحة، بدلاً من سيرجي سوروفيكين – الذي عُين في أكتوبر الماضي – بقيادة الحملة العسكرية في أوكرانيا، يأتي بعد هجوم أوكراني دامٍ ليلة رأس السنة الجديدة استهدف القوات الروسية في مدينة ماكيفكا بشرق البلاد، وأسفر عن مقتل 89 جندياً. وقالت الصحيفة، إنه عندما تم تعيينه في المنصب في أكتوبر، كان من المتوقع أن يغير سوروفكين (56 عاماً) – الملقب بـ”الجنرال هرمجدون” – الهجوم الروسي المتعثر من خلال التصعيد والتكتيكات الناجحة التي تم تطويرها أثناء قيادته لقوات البلاد في سوريا. وزارة الدفاع الروسية قالت إن ؤ عُين “قائدًا لمجموعة القوات المشتركة” المنتشرة في أوكرانيا، بديلاً عن سيرغي سوروفيكين الذي تولى المنصب في نوفمبر. وأشارت الوزارة إلى أن التبديل جرى بسبب “زيادة المهام” التي يتعين إنجازها و”الحاجة” إلى “تفاعل أوثق” بين مكونات الجيش. مَن هو فاليري غيراسيموف؟ وُلد 8 سبتمبر/أيلول 1955 في مدينة كازان وفي عام 1977 تخرج في كلية الدبابات العسكرية القيادية بالمدينة. خدم كقائد فصيلة ومن ثم قائد سرية وبعد ذلك تسلم قيادة كتيبة في المجموعة الشمالية لقوات المنطقة العسكرية في الشرق الأقصى لروسيا. بالوقت نفسه تابع دراسته العسكرية حيث تخرج في العام 1987 من الأكاديمية العسكرية للقوات المدرعة باسم المشير مالينوفسكي. وعمل كرئيس أركان وبعد ذلك قائداً لفوج دبابات، ثم رئيس أركان فرقة المشاة الآلية في منطقة البلطيق العسكرية. و منذ عام 1993 حتى 1995 كان قائداً لفرقة المشاة الآلية في مجموعة القوات الشمالية الغربية. بعد تخرجه في 1997 في الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، شغل مناصب نائب أول لقائد الجيش في منطقة موسكو العسكرية ثم نائباً لقائد الجيش 58 في المنطقة العسكرية الشمالية في القوقاز ثم رئيساً لأركانه، وبعد ذلك تسلم قيادة الجيش 58. وعمل بين عامي 2003 و 2005 رئيساً لأركان المنطقة العسكرية للشرق الأقصى. ومنذ عام 2005 أصبح رئيساً للمديرية العامة للتدريب القتالي والخدمة في القوات المسلحة، وفي 2006 رئيساً لأركان المنطقة العسكرية لشمالي القوقاز. في 2007 عين قائداً لمنطقة لينينغراد العسكرية، وفي 2009 قائداً لمنطقة موسكو العسكرية. أصبح نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في ديسمبر/كانون الأول 2010. ومنذ 2012 قائداً للمنطقة العسكرية المركزية، ثم عين رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونائباً أول لوزير دفاع روسيا الاتحادية. وعُيِّن غيراسيموف بدلاً عن سيرغي سوروفيكين المعروف بصرامته، قائداً للقوات في أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول لإصلاح وضع الجيش الروسي الذي تكبد انتكاسات مقابل هجمات القوات الأوكرانية في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب). ونظم سوروفيكين انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الذي شكل نكسة كبيرة للكرملين.