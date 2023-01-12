الرئيس الإسرائيلي يدعو أردوغان للزيارة

دعا رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يوم الأربعاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى زيارة "إسرائيل" وذلك لدى استقباله سفير أنقرة الجديد في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

وصار هرتسوج، العام الماضي أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ 2008، وذلك بعد أن بدأ الجانبان في استعادة العلاقات وإنهاء خلاف دبلوماسي دام أكثر من عقد.

واتفقا على أن يعين كل من الجانبين سفيرا لدى الآخر في آب، واتفق هرتسوج وأردوغان على مواصلة تحسين العلاقات بعد فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات في تشرين الثاني.