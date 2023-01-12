اكتشاف كوكب جديد بحجم الأرض

12-01-2023

اكتشاف كوكب جديد بحجم الأرض

توصلت بعثة وكالة "ناسا" إلى وجود كوكب بحجم الأرض، يدور حول نجم صغير على بعد حوالي 100 سنة ضوئية، ويحتمل أن يكون عليه مظاهر حياة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الكوكب المكتشف حديثا يسمى "TOI 700 e"، وهو كوكب صخري يساوي حجمه 95% من حجم كوكب الأرض.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن هذا الجرم السماوي هو رابع كوكب يتم اكتشافه، يدور حول النجم القزم الصغير "M TOI 700". وتم اكتشاف جميع الكواكب بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة لمهمة "TESS" التابعة لناسا.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن اكتشاف الكوكب في الاجتماع رقم 241 للجمعية الفلكية الأمريكية في مدينة سياتل الأمريكية، حيث تمت الموافقة على نشر دراسة حول الكواكب الخارجية، من قبل مجلة الفيزياء الفلكية.

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