بريطانيا واليابان توقعان اتفاقية الوصول المتبادل

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الأربعاء، إن سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا وقعا اتفاقية دفاع ثنائية يطلق عليها اسم اتفاقية الوصول المتبادل تسمح للندن وطوكيو بتبادل نشر القوات على أراضي البلدين.

وقال المكتب في تغريدة عبر موقع تويتر: "وقع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الياباني اتفاقية تاريخية للسماح للمملكة المتحدة واليابان بنشر قوات في بلدان بعضهما البعض".

ووفقا لرئاسة الوزراء استضاف سوناك كيشيدا في برج لندن في وقت سابق من يوم الأربعاء، وخلال الاجتماع، ناقشا اتفاقية الوصول المتبادل، مشيرين إلى أنها "كانت خطوة مهمة في التعاون المشترك بين المملكة المتحدة واليابان".

وذكر المكتب على الموقع الإلكتروني: "إن التعاون عبر الدفاع والأمن لن يفيد اليابان والمملكة المتحدة فحسب، بل الاستقرار العالمي الأوسع نطاقا".

وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة أوروبية توقع اتفاقية الوصول المتبادل مع اليابان، واتفق الجانبان على توقيع الاتفاقية في أيار 2023.