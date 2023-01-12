بوتين ورئيسي يعربان عن استعدادهما لتسوية الوضع في سوريا

أعرب الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني إبراهيم رئيسي، خلال محادثة هاتفية، أمس الأربعاء، عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين:"خلال مناقشة القضايا الدولية، قدم الجانبان تقييما إيجابيا للتنسيق الوثيق القائم في إطار عملية "أستانا"، التي تلعب دورا أساسيا في التسوية السورية، وتم التعبير عن النية لمواصلة التعاون من أجل تطبيع الوضع في الجمهورية العربية السورية واستعادة وحدة أراضيها".

وأفاد الكرملين، في بيانه بأنه تم بحث القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الروسي الإيراني، مع التركيز على مواصلة إرساء كامل مجالات التعاون الثنائي.

وناقش الرئيسان على وجه الخصوص، تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.