 الحكم بالإعدام على نائب وزير الدفاع السابق المدان بالتجسس لصالح بريطانيا

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن المحكمة العليا أكدت الحكم بالإعدام على وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، المدان بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

ووفقا لبيان الوزارة: "المحكمة العليا في إيران تؤكد الحكم بالإعدام على وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي اعتقل بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطانية، لارتكابه جريمة الفساد في الأرض والقيام بإجراءات واسعة ضد الأمن القومي من خلال نقل المعلومات".

وأضافت الوزارة: "علي رضا أكبري كان أهم عملاء جهاز التجسس في المخابرات البريطانية، الذين جمعوا معلومات مهمة عن الدولة الإيرانية حيث كان لديه إمكانية الوصول إلى بعض الأجهزة الحساسة في البلاد".