إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من ستة أشخاص امتهنوا السرقة والسلب

نتيجة المتابعة والمراقبة المستمرة وتكثيف الدوريات تمكن قسم شرطة المزة الغربي من إلقاء القبض على ستة أشخاص وهم (علي ، أ) و(يوسف ، م) و(حسين ، ا) و(خليل ، س) و(محمد، س) و(ابراهيم، س) أثناء قيامهم بسرقة مدخرات (بطاريات) السيارات ليلاً.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بسرقة العديد من الدراجات النـ.ارية ومدخرات السيارات وسرقة الحقائب والأجهزة الخليوية من المارة باستخدام دراجة نارية في محلة المزة 86 ومناطق أخرى من مدينة دمشق.

تم استرداد ثلاثة دراجات نـ.ارية وجهازين خليويين نوع ( سامسونغ A50 , سامسونغ A6 ) وستة مدخرات كانوا قد قاموا بسرقتها وتخبئتها بأحد المنازل بقصد بيعها لاحقاً.

تم حجز الدراجات النارية المذكورة، وتنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية