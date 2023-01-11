زراعة أكثر من 13 ألف هكتار بمحصول القمح في طرطوس

وصلت المساحات المزروعة بمحصول القمح في محافظة طرطوس منذ بداية الموسم الزراعي وحتى الآن إلى 13468 هكتاراً.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية زراعة طرطوس المهندس محمد حسن أن الإقبال على زراعة محصول القمح كان جيداً، حيث تجاوزت المساحات المزروعة بالقمح الخطة المقررة، والتي تبلغ 12086 هكتاراً، أما المساحة المزروعة بمحصول الشعير فبلغت 487 هكتاراً.

وذكر حسن أن كل مستلزمات الزراعة متوافرة من حيث البذار والمحروقات “مازوت”، والأسمدة “آزوت”، كما تم تقديم 500 كغ من بذار القمح بموجب الهوية الشخصية أو الكمية اللازمة لزراعة المساحة وفق التنظيم الزراعي، مضيفاً: “إن زراعة المحصول بمحافظة طرطوس بدأت في شهر تشرين الثاني، وساعد على ذلك العوامل الجوية المناسبة، حيث تركزت زراعته في كل مناطق المحافظة.

وأشار حسن إلى دور الوحدات الإرشادية في مساعدة المزارعين بتنظيم القوائم وتشجيع الفلاحين على الزراعة وإعداد جداول باحتياجات المازوت، بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية إلى جانب منح التنظيم الزراعي للحصول على مستلزمات الإنتاج.

وبين أن المساحة المزروعة بالبقوليات بلغت 53.14 هكتاراً، بينما المساحة المزروعة بالخضار الشتوية وصلت إلى 1554 هكتاراً.

سانا