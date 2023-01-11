بوتين ورئيسي يبحثان مشاريع الطاقة والنقل هاتفيا

11-01-2023

بوتين ورئيسي يبحثان مشاريع الطاقة والنقل هاتفيا

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، مشاريع للطاقة والنقل.

 وتحركت موسكو وطهران لتوطيد العلاقات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط الماضي. والبلدان من أكبر مصدري النفط في العالم.

 وقال الكرملين عما تناولته المكالمة، إن الزعيمين ناقشا كيفية تطوير "مشاريع ذات منفعة متبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية"، كما عبّرا عن رغبتهما في "تطبيع" الوضع في سوريا.
 

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