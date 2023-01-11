روسيا وأوكرانيا تطلبان تدخل تركيا لإقامة "ممر إنساني"

طلب وسيطا حقوق الإنسان الأوكراني والروسي تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإقامة "ممر إنساني" لإجلاء النساء والأطفال والجرحى المحاصرين في أوكرانيا، على ما أفاد نظيرهما التركي اليوم الأربعاء.

وقال الوسيط التركي شريف مالكوش للصحافة عقب لقاء مع ممثلَي أوكرانيا وروسيا في أنقرة: "هناك جرحى، وبقيت نساء وأطفال وسط المعارك على الجانبين، وأعرب الوسيطان عن مطلب مشترك وهو إنشاء ممر إنساني تحت رعاية رجب طيب أردوغان، كما حصل عند إقامة ممر الحبوب في البحر الأسود".

وفي وقت لاحق، قال أردوغان: "قدّم السيد مالكوش اقتراحًا يتعلق بفتح ممر للجرحى، ونحن مستعدون لذلك"، دون الغوص في التفاصيل.

والتقى المبعوثان الأوكراني دميترو لوبينتس، والروسية تاتيانا موسكالكوفا، للمرة الأولى، الثلاثاء، في أنقرة، ومرة ثانية، الأربعاء بحضور مالكوش، ورئيس البرلمان التركي.

وناقش المبعوثان "مجموعة واسعة من القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين" على ما ذكر لوبينتس.

بدورها، أكدت موسكالكوفا أن "المساعدة الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين والروس" تمت مناقشتها بشكل جيد.



وعلى صعيد آخر، أعلنت موسكالكوفا أنهما اتفقا على تبادل "أكثر من 40 سجينًا" من كل جانب، فيما لم يذكر لوبينتس أي أرقام في تصريحاته للصحفيين بعد 3 ساعات من المحادثات، وقال: "الاجتماعات لم تنتهِ، وسنواصل المحادثات".