حصيلة ضبوط اليوم في المحافظات السورية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية، منشأة لتصنيع العبوات البلاستيكية المعدة لتعبئة المواد الغذائية تستخدم مخلفات بلاستيكية في التصنيع بعد فرمها واعادة تدويرها، حيث تم ضبط ألة لفرم المخلفات على اختلاف أنواعها ولا يوجد لدى صاحب المنشأة تراخيص بخصوص مزاولته المهنة.

كما ضبطت شعبة المعايرة عبوات بلاستيكية سعة 10 لتر 25 لتر ومن خلال أجراء المعايرة تبين وجود زيادة نصف ليتر للبيدونات سعة 10 ليتر ونقص ليتر واحد في العبوات البلاستيكة سعة ٢٥ ليتر تم مصادرة الكمية المخالفة البالغة 400 بيدون وتنظيم الضبط التمويني اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا بحق المخالفين.

في طرطوس، ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المختصة مخبز تمويني في بانياس يقوم بسرقه المازوت المدعوم بقصد الاتجار وسرقة الدقيق التمويني، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط معتمدي خبز بمخالفة الامتناع عن بيع المخصصات و التلاعب بنظام البطاقة وبيع الخبز خارجها وتم تغريمهم 1,212,750 ل.س، وتم ضبط فعاليات تجارية بمخالفة نقص في بطاقة البيان وغش وخداع المستهلك من خلال وضع بيانات مخالفة للواقع وتقاضي اجور بدل خدمات زائدة في مطعم شعبي وسيرفيس وضبط سيارات توزيع بمخالفة عدم تحرير فواتير بمبيعاتها.

من جهة ثانية تم إغلاق 6 محلات بمخالفات تنوعت بين مخالفة القيود المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن و عدم تحرير فواتير نظامية و حيازة مواد منتهية الصلاحية و تجميع البطاقات.

وفي حمص، ضبطت محطة محروقات في قرية الطيبة بمخالفة نقص بالكيل للبنزين، وتم تغريمها 6 مليون ل.س، كما تم ضبط منشأة في المدينة الصناعية بحسياء بمخالفة عدم تقديم دراسة تكلفة لمادة بسكويت.

وضبط مستودع منظفات في قرية مسكنة بمخالفة عدم إبراز فاتورة شراء لمواد تنظيف، ومركز لبيع البيض بالجملة في حي القصور بمخالفات البيع بسعر زائد وعدم إعطاء فاتورة مبيع بها، ومول في حي الحمرا بمخالفة حيازة وعرض للبيع أجزاء فروج غير صالح للاستهلاك البشري