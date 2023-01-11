مواد تجميل منتهية الصلاحية وتحوي أوساخاً وشوائب بحماة

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم مواد تجميل منتهية الصلاحية وتحوي أوساخاً وشوائب، وذلك في معمل "عابدين" لتصنيع المكياجات ومواد التجميل.

وبيَّن مدير التجارة الداخلية رياض زيود أن الدوريات حجزت نحو 300 كيلو من الأصبغة التي كان يستخدمها صاحب المعمل في صناعة المكياج، وهي لا تحمل أي بيانات.

كما سحبت عينة من المنتج النهائي لمادة البودرة بموجب ضبط عينة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.

ولفت إلى أن الإجراءات اللازمة اتخذت بحق المخالف بموجب المرسوم رقم 8 للعام 2021.

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