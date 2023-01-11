تسجيل 460 حالة اكتئاب، وقلق امتحاني بين طلاب المدارس

كشفت مديرة الصحة المدرسية د.هتون الطواشي أن هناك ازدياداً ملحوظاً بحالات التنمر والعنف بين الطلاب، إلى جانب تسجيل 460 حالة نفسية أكثرها (اكتئاب، وقلق امتحاني) سجلت خلال العام الماضي، وأن الحـ.رب أدت لتغيّر في السلوك والتربية والأسرة.

وذكرت د.الطواشي أن أعراض القلق الامتحاني هي الخوف، التوتر، ويمكن أن تشمل أعراضاً جسدية تشمل (الخفقان، الرجفة) وتصل إلى حالات إغماء وفقدان الوعي في كثير من الأحيان، وتُجري التربية جلسات دعم نفسي، وعلاج، إلى جانب حملات توعية مستمرة، ويجري التحضير حالياً لحملة ضد العنف.



من جانب آخر أشارت د.الطواشي إلى أن الإصابات بجدري الماء ضمن المعدل الطبيعي، ومن المتوقع أن تحصل في هذا الوقت من العام ولا تختلف نسبتها عن السنوات السابقة، منوهةً إلى أن الطالب المصاب يمنح استراحة مرضية لمدة أسبوع تقريباً، ويُفحص في مستوصف الصحة المدرسية قبل العودة إلى الدوام للتأكد من عدم انتقال العدوى للطلاب.

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