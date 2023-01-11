اقوال فلسفية مأثورة

11-01-2023

اقوال فلسفية مأثورة

1- الصمت في وجه الظلم تواطؤ مع الظالم ! 
جينيتا ساغان 

2- إن نقطة التحول في حياتي كانت يوم أغلقت أمي التلفاز وأجبرتني على القراءة ! 
بن كارسون : أشهر جراح للدماغ في العالم 

3- من عمل بيده فهو عامل ، ومن عمل بيده وعقله فهو صانع ، ومن عمل بيده وعقله وقلبه فهو فنان !
 لودفيغ فان بيتهوفن 

4- قدس نفسك فأنت لست خطة احتياطية ولا علاج مؤقت ، فإما كمال أو زوال ! 
مارتن لوثر_كينغ

5- الخلاف الطويل ، يعني كلا الطرفين على خطأ ! 
فولتير 

6- يفكر الوطني بالأجيال القادمة ، أما السياسي فيفكر بالانتخابات القادمة !
شكيب ارسلان 

7- قابلت الكثير من الأعداء ولكن أسوأهم نوعا 
هؤلاء الذين يدعون أنهم أصدقائي !
باولو كويلو

8- كانوا سابقا يسجنون الناس لأنهم يسرقون ، أما الان فهم يسجنونهم لأنهم يقولون الحقيقة !
 مكسيم غوركي 

9- التجاهل هو أبسط شيء تفعله عندما تتزاحم التفاهات من حولك ! 
ويل سميث 

10- يمكن لأي أحمق أن يعرف ، فالصعوبة تكمن في الفهم لا المعرفة !
 البرت اينشتاين 

11- الثائر لأجل مجتمع جاهل ، هو أحمق أضرم النيران بجسده كي يضيء الطريق لضرير ! 
محمد رضا 

12- المرء مع من لا يفهمه مثل السجين ! 
جلال الدين الرومي 

13- الفقير يشتري الجريده والغني يشتري رئيس التحرير !
ليونيد شيبارشين 

14- أيا كان ما يحدث لك لا تقع في اليأس ، فحتى لو أغلقت جميع الأبواب سيظهر لك طريق سري لا يعرفه أحد !
 شمس التبريزي 

15- الانسان يتغير لسببين : حينما يتعلم أكثر مما يريد أو حينما يتأذى أكثر مما يستحق ! 
شكسبير

16- كن صامتا تكن آمنا ، الصمت أبدا لا يخون ! 
جون بويل 

17- أحيانا أتفق مع البعض في آرائهم فقط ليتوقفوا عن الكلام !
 جيت لي 

18- لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق ، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة !
 شارلي شابلن 

19- الثقة بالنفس أول مستلزمات الأعمال العظيمة !
صمويل جونسون 

20- الحسد أول خطيئة ظهرت في السموات ، وأول معصية حدثت في الأرض ! 
الجاحظ

21- إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة ! ابن خلدون 

22- كي لا تسقط .. لا تسند ظهرك على أحد من البشر ! 
ال باتشينو 

23- أول خطوة لإيقافهم عن التصرف كسادة ، هي التوقف عن التصرف كعبيد ! 
ادهم شرقاوي 

24- يموت البخيل من الجوع ، ويموت أبناؤه من بعده بالتخمة ! 
جورج برنارد شو 

25- يصعب معرفة ما تخفي الأنفس لكن معادن الناس تكشفها المواقف ! 
نجيب محفوظ..

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