اقوال فلسفية مأثورة

1- الصمت في وجه الظلم تواطؤ مع الظالم !

جينيتا ساغان

2- إن نقطة التحول في حياتي كانت يوم أغلقت أمي التلفاز وأجبرتني على القراءة !

بن كارسون : أشهر جراح للدماغ في العالم

3- من عمل بيده فهو عامل ، ومن عمل بيده وعقله فهو صانع ، ومن عمل بيده وعقله وقلبه فهو فنان !

لودفيغ فان بيتهوفن

4- قدس نفسك فأنت لست خطة احتياطية ولا علاج مؤقت ، فإما كمال أو زوال !

مارتن لوثر_كينغ

5- الخلاف الطويل ، يعني كلا الطرفين على خطأ !

فولتير

6- يفكر الوطني بالأجيال القادمة ، أما السياسي فيفكر بالانتخابات القادمة !

شكيب ارسلان

7- قابلت الكثير من الأعداء ولكن أسوأهم نوعا

هؤلاء الذين يدعون أنهم أصدقائي !

باولو كويلو

8- كانوا سابقا يسجنون الناس لأنهم يسرقون ، أما الان فهم يسجنونهم لأنهم يقولون الحقيقة !

مكسيم غوركي

9- التجاهل هو أبسط شيء تفعله عندما تتزاحم التفاهات من حولك !

ويل سميث

10- يمكن لأي أحمق أن يعرف ، فالصعوبة تكمن في الفهم لا المعرفة !

البرت اينشتاين

11- الثائر لأجل مجتمع جاهل ، هو أحمق أضرم النيران بجسده كي يضيء الطريق لضرير !

محمد رضا

12- المرء مع من لا يفهمه مثل السجين !

جلال الدين الرومي

13- الفقير يشتري الجريده والغني يشتري رئيس التحرير !

ليونيد شيبارشين

14- أيا كان ما يحدث لك لا تقع في اليأس ، فحتى لو أغلقت جميع الأبواب سيظهر لك طريق سري لا يعرفه أحد !

شمس التبريزي

15- الانسان يتغير لسببين : حينما يتعلم أكثر مما يريد أو حينما يتأذى أكثر مما يستحق !

شكسبير

16- كن صامتا تكن آمنا ، الصمت أبدا لا يخون !

جون بويل

17- أحيانا أتفق مع البعض في آرائهم فقط ليتوقفوا عن الكلام !

جيت لي

18- لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق ، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الوقاحة !

شارلي شابلن

19- الثقة بالنفس أول مستلزمات الأعمال العظيمة !

صمويل جونسون

20- الحسد أول خطيئة ظهرت في السموات ، وأول معصية حدثت في الأرض !

الجاحظ

21- إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة ! ابن خلدون

22- كي لا تسقط .. لا تسند ظهرك على أحد من البشر !

ال باتشينو

23- أول خطوة لإيقافهم عن التصرف كسادة ، هي التوقف عن التصرف كعبيد !

ادهم شرقاوي

24- يموت البخيل من الجوع ، ويموت أبناؤه من بعده بالتخمة !

جورج برنارد شو

25- يصعب معرفة ما تخفي الأنفس لكن معادن الناس تكشفها المواقف !

نجيب محفوظ..