نصائح لتطوير الذات

11-01-2023

نصائح لتطوير الذات

1 - الفاشلون يقسمون إلى قسمين :قسم يفكر دون تنفيذ ، وقسم ينفذ دون تفكير 

2 - هناك طريقتان ليكون لديك أعلى مبنى : إما أن تدمر كل المباني من حولك ، أو أن تبني أعلى من غيرك ..
 إختر دائماً أن تبني أعلى من غيرك

3 - هناك أناس يسبحون في إتجاه السفينة .. وهناك أناس يضيعون وقتهم في إنتظارها

4 - المتسلق الجيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل ، حيث المخاطر التي تشتت الذهن

5 - الإنسان لا يستطيع أن يتطور ، إذا لم يجرب شيئاً غير معتاد عليه

6 - يجب على الإنسان أن يحلم بالنجوم ، ولكن في نفس الوقت يجب ألا ينسى أن رجلاه على الأرض ، فكن واقعياً

7 - التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم ، وكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور ، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس ، ولا يكون غداً كما هو اليوم 

8 - هدية بسيطة غير متوقعة لها تأثير أكبر بكثير من هدية ثمينة متوقعة 

9 - خير للإنسان أن يندم على ما فعل ، من أن يتحسر على ما لم يفعل  

10 - من المخجل التعثر مرتين بالحجر نفسه 

11 - من أكثر الناس أذى لنا هم الأشخاص الذين أعطيناهم كل ثقتنا ، لم بمعرفتهم أسرارنا يستخدمونها ضدنا يوم نختلف معهم 

12 - كل شئ يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر 

13 - الضمير صوت هادىء ، يخبرك بأن احدا ينظر اليك 

14 - الأمس هو شيك تم سحبه ، والغد هو شيك مؤجل ، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة ، لذا فإنه علينا أن نصرفه بحكمة

15 - مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه

16 - لا تبصق في البئر ، فقد تشرب منه يوما 

17 - في كثير من الأحيان ، خسارة معركة تعلمك كيف تربح الحرب

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