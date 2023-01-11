 التعليمات التي يوجهها الزوج لزوجته:

1- التسوق ليس رياضة.. وليس هناك رجل على استعداد لأن يتعامل معه كرياضة.. أبدا

2-البكاء نوع من الابتزاز.

3- قولي ما تريدين مباشرة.. ولنكن واضحين: التلميحات الخفيفة لا تجدي.. التلميحات القوية لا تجدي.. التلميحات الواضحة كالشمس لا تجدي!.. قولي ما تريدين ببساطة!

4- هاتي مشكلتك لنا فقط لو كنت تريدين حلها.. هذا ما نقدر على عمله.. التعاطف مهمة صديقتك وليس مهمتنا!

5- الصداع الذي يدوم 17 شهراً مشكلة خطيرة .. فلتذهبي لطبيب بدلاً من الشكوى.

6- أي شيء قلناه منذ 6 أشهر غير مقبول استعماله في أي مناقشة.. في الواقع أي تعليق يصير لاغيًا بعد سبعة أيام.

7- لو كنت تعتقدين أنك بدينة، فأنت كذلك على الأرجح .. لا تسألينا.

8- لو قلنا شيئًا يمكن تفسيره بطريقتين.. طريقة منهما تجعلك غاضبة أو حزينة، فنحن كنا نقصد المعنى الآخر.

9- يمكنك أن تطلبي منا عمل الشيء أو تخبرينا بطريقة عمله.. لا يمكنك القيام بالأمرين معاً.. لو كنت تعرفين بالفعل أفضل طريقة لعمل الشيء فلتفعليه بنفسك.

10- كلما أمكنك ذلك.. قولي ما تريدين قوله أثناء الفقرة الإعلانية بين برامج التلفزيون.

11- كل الرجال لا يرون إلا 16 لوناً مثلما يحدث في نظام ''وندوز'' من دون ''كارت'' الشاشة. لهذا.. الخوخ فاكهة وليس لوناً.. والقرع العسلي فاكهة وليس لونًا.. نحن لا نعرف معنى كلمة (موف) أو (سيمون).

12- لو سألنا (ما هي المشكلة ؟) فقلت (لا شيء) فسوف نتصرف على أساس أنه لا توجد مشكلة. نعرف أنك تكذبين لكن الأمر لا يستحق وجع الدماغ.

13- لو سألت سؤالاً لا تنتظرين إجابة عنه، فلتتوقعي إجابة لا تريدين سماعها.

14- عندما ننوي الذهاب لمكان ما فأي شيء تلبسينه مناسب.. فعلاً...

15- عندك ثياب كافية.

أحمد خالد توفيق _ من كتاب "فقاقيع