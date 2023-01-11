55 إصابة بجدري الماء في مدارس طرطوس 

11-01-2023

55 إصابة بجدري الماء في مدارس طرطوس 

كشف مصدر في الصحة المدرسية بتربية طرطوس عن وجود 55 إصابة بمرض جدري الماء بين الطلاب في المدارس على مستوى المحافظة ، مبيناً أن انتشار المرض هو ضمن المعدل الطبيعي.

وأوضح المصدر أن المرض محدد لذاته يشفى عفوياً حتى دون علاج أو مع معالجات عرضية مثل خافضات الحرارة والمسكنات ، ولذلك فإنه يتم إعطاء الطالب المصاب استراحة صحية في المنزل لمدة 7 أيام ، حتى جفاف كافة الاندفاعات ومنع انتشار العدوى باعتبار أن جدري الماء أكثر ما يصيب الأطفال ، مشيراً إلى أن معظم الناس سوف يصابون بهذا المرض في مرحلة ما من حياتهم في حال لم يأخذوا لقاح الجدري.

وحول أعراض الإصابة بجدري الماء ، بين المصدر أنها تبدأ بأعراض كريب وترفع حروري قبل أن يظهر طفح جلدي حمامي حطاطي ، يتحوّل إلى حويصلات حاكة بشدة ، موضحاً بأن جدري الماء مرض فيروسي سليم ينتقل عبر الطرق التنفسية من شخص إلى آخر حتى قبل ظهور الاندفاعات الجلدية لدى الشخص المصاب ، وهو شديد السراية بين الأطفال.

وللوقاية من الإصابة بجدري الماء ، أكد المصدر على ضرورة أخذ اللقاح الذي يحصل عليه الأطفال كجزء من لقاحاتهم الروتينية ، وفي حال كان الطفل أو البالغ ، الذي لم يصب بجدري الماء سابقاً على تماس مع شخص مصاب بالجدري عليه أخذ أضداد الجدري أو اللقاح.

غلوبال

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