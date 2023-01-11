نصف الفلنديين يعارضون قواعد الناتو

قالت وسائل إعلام محلية في فنلندا ، إن قرابة نصف الفنلنديين يعارضون إقامة قواعد دائمة للناتو في بلادهم.

وذكرت الوسيلة في التفاصيل ، أن مايقارب 39٪ من الفنلنديين فقط، يفضلون قاعدة دائمة للناتو ، وفقاً لإذاعة YLE ، نقلاً عن استطلاع جديد أجرته محطة #MTV الخاصة.

وحوالي 42٪ فضلوا مشاركة فنلندا في النـاتو، فقط ، بطرق مرتبطة مباشرة بالدفاع الوطني للبلاد.

كما سجّل الاستطلاع أن 49٪ قالوا، إن فنلندا يجب أن تشارك بشكل أكثر فاعلية في العمليات العسكرية الدولية للتحالف، وكذلك في الأنشطة التي تدافع عن فنلندا.

بينما وجد الاستطلاع أن ما يقرب من 40٪ من الفنلنديين يؤيدون تدخل الناتـو في أوكرانيا.

تسعى فنلندا ، التي تشترك في حدود 1340 كيلومترًا (833 ميلًا) مع روسيا ، إلى الحصول على عضوية الناتو ، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة العضوين الحاليين ، تركيا والمجر.

وتقدمت السويد وفنلندا رسمياً بطلب للانضمام إلى الناتو في أيار 2022 ، بعد عقود من تبني سياسة عدم الانحياز العسكري.

لكن تركيا – العضو في النـاتو منذ أكثر من 70 عاماً – أعربت عن اعتراضاتها ، واتهمت البلدين بالتسامح مع الجماعات الإرهابية ، بل وحتى دعمها ، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله الإرهابية

وفي حزيران الماضي ، وقّعت تركيا والدول الاسكندنافية مذكرة في قمة الناتو، لمعالجة مخاوف أنقرة الأمنية ، مما يمهد الطريق لعضويتهم النهائية في الحلف.