فروج التجارة الداخلية بوادي وفروج السوق بوادي!

سجلت أسعار الفروج ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الاربعاء، حيث بلغ سعر كيلو الفروج 13 ألف و200 ليرة، بحسب النشرة التي أصدرتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق.

ووفق النشرة، بلغ سعر الكستا 20 ألف ليرة، بينما حافظ كيلو السودة على سعره مُسجلاً 18 ألف و500 ليرة، وكيلو الشرحات أيضاً وبلغ 28 ألف، وارتفع الدبوس إلى 18 ألف و500 ليرة، والوردة 19 ألف و500 ليرة، والجوانح 14 ألف ليرة.

بينما سجل سعر الفروج 13 ألف ليرة في نشرة يوم 5 كانون الثاني الجاري ، وبلغ سعر الكستا 19 ألف و500 ليرة، بينما سجل كيلو السودة 18 ألف و500 ليرة، أمّا كيلو الشرحات بلغ 28 ألف، والدبوس 18 ألف، والوردة 19 ألف، والجوانح 14 ألف ليرة.

فيما وصل سعر كيلو شرحات الدجاح في أسواق دمشق إلى 31 ألف ليرة، وسعر كيلو السودة إلى 22 ألف ليرة.