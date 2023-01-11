نقيب الصيادلة : تعديل أسعار الأدوية أصبح ضرورة بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي

أكدت نقيب الصيادلة د.وفاء كيشي أن هناك نقصاً في معظم الأدوية في الأسواق لمعظم الأنواع (الصادّات الحيوية، الهرمونات، الضغط)، قائلةً: "إن الأدوية غير متوفرة كي تحتكرها الصيدليات، وتباع بالظرف الواحد لتجنب انقطاعها، ومستودعات الأودية استنزفت خلال الفترة الماضية".

وأوضحت د.كيشي أن واقع صناعة الدواء في البلاد حالياً سيء جداً، في ظل عدم توفر المواد الأولية اللازمة لصناعتها، وارتفاع سعر القطع الأجنبي، مشددةً على أن تعديل أسعار الأدوية أصبح ضرورة بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي، لأنه بحال الاستمرار بالسعر الحالي لا يمكن لمعامل الأدوية الحصول على مواد أولية للصناعة.

وحول توفر الأدوية في المشافي، بيّنت د.كيشي أنها متوفرة، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار بعض النوعيات فإنها ما تزال موجودة في المشافي العامة، مشيرةً إلى أن فعالية الأدوية لم تتغير وعليها مراقبة وفحص مستمر، والصحة قادرة على إدارة أسعار الدواء بحكمة بما يحقق السعر المناسب لأصحاب المعامل والناس.

وفيما يخص حليب الأطفال ذكرت د.كيشي أنه غير متوفر، ولا يُصنع محلياً وإنما يستورد فقط، ويمكن لكميات بسيطة إن توفرت أن تحل الأزمة، منوهةً إلى أن هناك شركة محلية حصلت على رخصة لإنتاج الحليب محلياً، ولكن بحاجة سنتين أو أكثر للإنتاج.



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