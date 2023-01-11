وفاة طفلة دهساً من قبل باص روضة خاصة في ريف دمشق

توفيت الطفلة ميرا الأخرس البالغة من العمر أربع سنوات إثر دهسها من قبل باص نقل طلاب (سرفيس) عند الساعة الحادية عشر وربع من صباح يوم أمس خلال عودتها من الروضة، بمنطقة دف الشوك في ريف دمشق.

وروى مصدر مقرب من عائلة الطفلة تفاصيل وقوع الحادثة قائلاً: “إن السرفيس الذي ينقل الطلاب تابع لروضة “البشير الخاصة” الكائنة في الزاهرة، وعند نزول الطفلة منه وكان بانتظارها عمها لأخذها إلى المنزل برفقة ابنته، وخلال سيرهم خلف السرفيس لم ينتبه السائق لهم أنهم بالخلف ودهس الطفلة ميرا مباشرة وتم إسعافها بنفس السرفيس إلى مشفى الرشيد”.

وبين المصدر أنه تم القبض على سائق السرفيس وتوقيفه وبعدها إما أن يسقط الأهل حقهم أو يتم الحكم عليه.

الجدير ذكره أن معظم حالات الوفاة الناتجة عن حوادث السير تكون إما بسبب السرعة الزائدة أو لعدم انتباه السائق وأخذ حذره.

اثر برس