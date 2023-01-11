اعتقال مسؤولين بارزين في البرازيل بسبب أعمال الشغب

أمرت السلطات القضائية البرازيلية باعتقال مسؤولين حكوميين بارزين بعدما اقتحم "مثيرو شغب" مقرات حكومية رئيسية في برازيليا.

وألقي القبض على أحد المسؤولين، وهو القائد السابق للشرطة العسكرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال مكتب المدعي العام إن من بين المسؤولين أيضاً رئيس الأمن العام السابق في برازيليا أندرسون توريس وآخرون "مسؤولون عن أفعال وإغفالات" أدت إلى أعمال الشغب، فيما ينفي توريس أي دور له.

وفُصل الكولونيل فابيو أوغوستو، قائد الشرطة، بعدما اقتحم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.

وجاءت أعمال الشغب بعد أسبوع من أداء الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المعروف على نطاق واسع باسم لولا، اليمين الدستورية.

وفي مشاهد درامية، تمكن آلاف المتظاهرين، الذين كان بعضهم يرتدي قمصان منتخب البرازيل لكرة القدم الصفراء ويلوحون بالأعلام، من تجاوز الشرطة ونهب قلب الدولة البرازيلية.

ولم يعترف الرئيس السابق، بالهزيمة في انتخابات تشرين الأول التي قسمت البلاد، وسافر إلى الولايات المتحدة قبل تسليم منصبه في 1 كانون الثاني.