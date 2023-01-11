كندا تعلن عن أكبر صفقة لتحديث أسطولها الجوي

وقعت الحكومة الكندية صفقة بقيمة 19 مليار دولار كندي (14.2 مليار دولار أمريكي) مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، للحصول على أسطول من 88 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35".

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، الاثنين ٩/١/٢٠٢٣، إن كندا ستستحوذ على أسطول جديد مكون من 88 طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" من خلال اتفاقية وضعت اللمسات الأخيرة عليها مع حكومة الولايات المتحدة وشركتي "لوكهيد مارتن" و"برات وويتني".

وبحسب الوزيرة الكندية، يقدر هذا الاستثمار بمبلغ 19 مليار دولار كندي، مما يجعله أكبر استثمار في سلاح الجو الملكي الكندي منذ 30 عاما.

وستستحوذ كندا على الطائرات على شرائح وستتضمن الشريحة الأولى 16 طائرة، وستشمل الشريحة الثانية في عام 2026 أربع طائرات، والثالثة في عام 2027 ستشمل ست طائرات والرابعة في عام 2028 ستشمل أيضا ست طائرات.