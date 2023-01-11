الأمطار الغزيرة توقع قتـلى في كاليفورنيا

تتوقع ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مزيدا من الأمطار الغزيرة، فيما أودت العواصف المتعاقبة بحياة 14 شخصا ودفعت السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء العديد من المناطق.

وقال مكتب حاكم الولاية غافين نيوسوم، في بيان، إن "العواصف الشتوية تسببت بمقـ ـتل 14 من سكان كاليفورنيا، أي أكثر من ضحايا حرائق الغابات في العامين الماضيين".

وأضاف المصدر "ما تزال أمامنا عدة أيام من الطقس الشتوي الرديء" داعيا المواطنين إلى "التنبه واليقظة".

وفي مدينة باسو روبلز الصغيرة الواقعة بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، جرفت السيول طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات، الاثنين.

وما يزال الطفل مفقودا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مكتب المسؤول المحلي.

وتتوقع المنطقة هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية إلى جانب رياح شديدة، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية.