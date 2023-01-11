الأمطار الغزيرة توقع قتـلى في كاليفورنيا

11-01-2023

الأمطار الغزيرة توقع قتـلى في كاليفورنيا

تتوقع ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مزيدا من الأمطار الغزيرة، فيما أودت العواصف المتعاقبة بحياة 14 شخصا ودفعت السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء العديد من المناطق.

وقال مكتب حاكم الولاية غافين نيوسوم، في بيان، إن "العواصف الشتوية تسببت بمقـ ـتل 14 من سكان كاليفورنيا، أي أكثر من ضحايا حرائق الغابات في العامين الماضيين".

وأضاف المصدر "ما تزال أمامنا عدة أيام من الطقس الشتوي الرديء" داعيا المواطنين إلى "التنبه واليقظة".

وفي مدينة باسو روبلز الصغيرة الواقعة بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، جرفت السيول طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات، الاثنين.

وما يزال الطفل مفقودا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مكتب المسؤول المحلي.

وتتوقع المنطقة هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية إلى جانب رياح شديدة، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...