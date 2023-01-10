ثلاث ناقلات نفط وغاز في ميناء بانياس

بدأت ناقة للنفط الخام محملة بمليون برميل تفريغ حمولتها في ميناء بانياس النفطي مساء أمس الإثنين بعد إتمام أعمال الرسو والربط، وهي باكورة النواقل الخام التي تؤم الميناء لهذا العام وتقول المصادر أن وصولها في هذا التوقيت سيؤمن استمرار عمل مصفاة بانياس بلا توقف وتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية المختلفة بعد تكريرها وسيخفف من حدة الطلب على المادة.

وأكدت مصادر مطلعة وصول ناقلتي غاز متتاليتين لميناء بانياس تصل حمولة كل منها إلى 2200 طن من الغاز المنزلي يتم الانتهاء من تفريغ إحداها، والثانية قيد التفريغ.

ووفق المعلومات القليلة المتاحة لا يزال هناك المزيد من النواقل في طريقها إلى الميناء علّها تنعكس على الحالة الكهربائية في البلاد.



البعث