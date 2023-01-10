السرير الخصوصي يبدأ من 50 ألف.. تعديل الدفعة الأولى للقبول بمشفى الأسد الجامعي

عدلت مستشفى الأسد الجامعي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السلف التي يدفعها المريض عند القبول بالمستشفى، وتحديداً الأسرّة الخصوصية والدرسية.

وبحسب القرار الصادر عن الوزارة، أصبحت السلفة التي يدفعها المريض عند الدخول للعناية المشددة في مشفى الأسد الجامعي (نوع القبول خصوصي أي سرير خصوصي) 50 ألف ليرة سورية، ترمم أسبوعياً.



والسلفة للقبول الخصوصي للقثطرة القلبية والجراحة العامة والأمراض الداخلية، 100 ألف ليرة سورية، ترمم لاحقاً.

ولكل الشعب الأخرى، تم تحديد السلفة التي يدفعها المريض عند القبول (درسي) بـ 10 آلاف ليرة سورية، ترمم لاحقاً أيضاً.

وهذه الأسعار هي سلفة القبول فقط، تضاف لها التكاليف التي ستترتب جراء بقاء المريض في المشفى.

كما عدلت المشفى أيضاً، تعرفة وحدة الأعمال العلاجية (الجراحية والداخلية) والتشخيصية لمرضى القسم الخاص والمؤسسات والتأمين الصحي والجمعيات الأهلية لـ 3000 ل.س.

في حين تكون تعرفة العيادات الاستشارات ومتابعة المرضى على الشكل التالي:

– في العيادة الخارجية تعرفة المعاينة 1000 ل.س

– أجرة الاستشارة الطبية الواحدة 3000 ل.س

– أجرة المتابعة اليومية لمرضى القبول الخصوصي 2000 ل.س

– أجرة المتابعة اليومية للمرضى الخاصين في العناية المشددة 3000 ل.س