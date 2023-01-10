تسعيرة جديدة لحليب الأطفال تهدف لتوفيره

عقدت لجنة تسعير الدواء اجتماعاً اعتمدت خلاله تسعيرة جديدة لحـليب الأطفال.

وتابعت المصادر، تم تبليغ “نقابة الصيادلة” بالتسعيرة الجديدة، ليصار إلى تعميمها على المستودعات وبما يسهم في توفير المادة للصيدليات.



وسبق للصحيفة أن نقلت عن أصحاب مستودعات الأدوية، أن حلـيب الأطفال مفقود منذ أكثر من شهر، بينما ضجت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن فقدان حليب الأطفال بالكامل ومناشدات لتأمينه بأي سعر.

وتم في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي الإعلان عن وصول شحنة من حلـيب الأطفال دون تحديد الكميات، بعد أن كانت وصلت شحنة سابقة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

ويؤكد عدد من الصيادلة بدمشق تكرار مشكلة فقدان حليب الأطفال، كلما اضطرب سعر الصرف في السوق الموازية، مشيرين لوجود المادة ضمن مستودعات الشركات المستوردة لها ولدى الموزعين.

ويعد حليب الأطفال (البودرة) للرضع من بين المواد الأساسية التي يسمح “مصرف سورية المركزي” للمصارف وشركات الصرافة بتمويل استيرادها بسعر الدولار الرسمي، الذي تم رفع سعره مؤخراً إلى 4522 ليرة.

