إعفاء رئيس اتحاد فلاحي طرطوس من مهامه

قرّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين إعفاء محمد حسين رئيس اتحاد فلاحي طرطوس وعاطف مسعود رئيس مكتب الهندسة الريفية في المكتب التنفيذي للاتحاد من مهامهما.

وذكر أحمد صالح الإبراهيم رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن السبب يعود لمخالفة تعليمات المنظمة الأعلى وفوات منفعة على اتحاد طرطوس بخصوص معصرة رأس الخشوفة التي يملكها الاتحاد مضيفاً: إنه سيتم انتخاب بدلاً منهما بإشراف الاتحاد العام قريباً جداً.

وبخصوص بقية الموضوعات التي أثرناها عن اتحاد طرطوس في “صحيفة الوطن”.

قال إبراهيم: تتم المتابعة لكن توقيف كل المهمات بموجب تعميم صادر عن القيادة المركزية للحزب بسبب قلة المحروقات التي أخّرت عمل الاتحاد العام بهذا الخصوص.

وكنت قد نشرت في (الوطن) تقريراً بتاريخ 22-12-2022 تحت عنوان “خللٌ كبيرٌ في إدارة واستثمار أملاك اتحاد فلاحي طرطوس …والخسائر وفوات المنفعة بعشرات الملايين”.

نشير إلى أن رئيس اتحاد طرطوس وعضو المكتب التنفيذي المعفى معه تسلّما مهامهما في آذار 2022.



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